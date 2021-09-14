شكرا لمتابعة خبر عن مصير الصحافة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجد ماجد (صدى):

يصدر في ذهن الشعب ما مصير الصحافة في المملكة وخصيصاً طالبات وطلاب الصحافة.

بدايات الصحافة في المملكة كان لمنطقة الحجاز تحديداً أسبقية في صدور عدد من الصحف خلال العصر العثماني ثم العصر الهاشمي، قبل أن تؤول هذه المناطق إلى الحكم السعودي، وكان يقوم على إصدار الصحف في هذين العهدين عرب وغير عرب.

مرت الصحافة بعدة مراحل، فالصحافة مهنة من يجمع الاخبار ويتحقق منها وينشرها،وهي من اهم المهن لانها تعطي الطابع عن الشعب في مختلف العالم.

ولا تقوم دولة من دون اعلام لانها من اهم المواد في هذا العصر وهي اهم المواد الإعلامية وتعرف بالسلطة الرابعة لا يمكن الاستغناء عنها.