شكرا لمتابعة خبر عن شعار "هي لنا دار" هوية اليوم الوطني السعودي الـ91 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - امل السبيعي (صدى):

شعار " هي لنا دار " الذي اطلقه رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وذلك ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة .

و نشر الاستاذ تركي آل الشيخ عبر حسابه في تويتر تغريده كتب فيها : "بكل فخر واعتزاز.. نطلق هوية اليوم الوطني السعودي 91 تحت شعار (هي لنا دار).. كل عام وبلادي تعانق المجد في ظل القيادة حكيمة وعظيمة

و قد اعدت هيئة الترفيه ملف يحمل الشعار وهوية اليوم الوطني بالإضافة إلى الكتيب والأغاني الوطنية و زينة لليوم الوطني ومجموعة صور للقيادة الرشيدة – حفظهم الله -