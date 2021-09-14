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شكرا لمتابعة خبر عن شعار "هي لنا دار" هوية اليوم الوطني السعودي الـ91 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - امل السبيعي (صدى):شعار " هي لنا دار " الذي اطلقه رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وذلك ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة .
و نشر الاستاذ تركي آل الشيخ عبر حسابه في تويتر تغريده كتب فيها : "بكل فخر واعتزاز.. نطلق هوية اليوم الوطني السعودي 91 تحت شعار (هي لنا دار).. كل عام وبلادي تعانق المجد في ظل القيادة حكيمة وعظيمة
و قد اعدت هيئة الترفيه ملف يحمل الشعار وهوية اليوم الوطني بالإضافة إلى الكتيب والأغاني الوطنية و زينة لليوم الوطني ومجموعة صور للقيادة الرشيدة – حفظهم الله -