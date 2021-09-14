شكرا لمتابعة خبر عن "إثراء" يفتتح برنامج "سينك" لرفع الوعي في ممارسة العادات الرقمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منار عبدالله ال يحيى (صدى):

برنامج الاتزان الرقمي '' سينك هدفة رفع الوعي بتأثير على المجتمع في ممارسة العادات التقنية السليمة والإستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، وتكمن أهميتة البرنامج التي تتضمن منصة رقمية والبرامج وندوات وهو جزء من جهود إثراء في تسريع وتمكين الابتكار وذلك من خلال الرجوع لتقنية الحديثة.

كما تم إستعراض بحث المركز الذي يُحاكي الإستخدام المفرط للإنترنت وايضاً وسائل التواصل الاجتماعية لأكثر من نصف سكان العالم ويسعى "إثراء الى تحسين إستخدامات التقنية وذلك هدفة إحداث تأثير إيجابي وملموس على 'التنمية البشرية.