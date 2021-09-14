هل يحقّ لمتلقي جرعتيّ اللقاح بدولتين مختلفتين القدوم المباشر للمملكة؟ .. الجوازات تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية عودة المقيمين الذين تلقوا اللقاح بدولتين مختلفتين.

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إن التعليمات تشترط لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين عبر الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر»: «عندي عامل أخذ جرعة أولى من لقاح استرازينكا بالمملكة والجرعة الثانية أخذها من مصر ، تم تسجيلها إلكترونيًا وتعدل لديه توكلنا إلى محصّن وكذلك في التقرير الطبي جرعتان، هل يسمح له بالقدوم المباشر من جمهورية مصر ».

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