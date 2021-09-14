«الضمان الصحي» يوضح موقف العمالة المنزلية من التأمين

الرياض - محمد عبدالله - ذكر مجلس الضمان الصحي، أن التأمين على العمالة المنزلية غير إلزامي، مشيرًا إلى أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم (الزوجات والأبناء) ويُستثنى من ذلك الوالدين.

وأوضح المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «أهلا بك.. التأمين على العمالة المنزلية غير إلزامي. نسعد بخدمتكم دائمًا».

من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه (السعوديين/ المقيمين) وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام (الزوجات - الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات غير العاملات).

وأضاف مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الوالدين.

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