بعد عام ونصف من رفعها.. إعادة حافظات ماء زمزم بالمسجد النبوي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، إعادة حافظات ماء زمزم في أرجاء المسجد النبوي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية، وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام من رفعها بسبب جائحة كورونا.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم برئاسة شؤون الحرمين، عبدالرحمن الزهراني، إن مختبر زمزم يمثل عنصرًا هامًا في الحفاظ على جودة وسلامة ماء زمزم، وهو قسم خاص مجھز بأعلى التقنيات والتجهيزات، وبطاقم فني مختص یقوم بأخذ عينات عشوائية وبشكل يومي من الأسطوانات والعربات الذكية، وكل الوسائل التي تم استحداثها بعد الجائحة (وفقًا للعربية).

وأوضح الزهراني أن عدد العينات المسحوبة لعام 1442 هجرية بلغ أكثر من 7380 عينة، تم أخذها من نقاط التعبئة ومشربيات وخزانات خارجية وحقائب أسطوانية وعربيات وعبوات ماء زمزم المبارك.

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