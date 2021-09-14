أمن الطرق يوجِّه تنبيهًا لقائدي الشاحنات بخصوص الأضواء الخلفية.. ويدعو للإبلاغ عن المخالفين

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا، لقائدي الشاحنات بخصوص استخدام الأضواء الخلفية للمركبة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن الشاحنات التي ليس لديها أضواء خلفية.

وذكرت أمن الطرق –عبر تويتر-: «عزيزي قائد الشاحنة.. يَجبُ التأكد من عمل الأضواء الخلفية قبل القيادة، وذلك لسلامتك وسلامة الآخرين، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان».

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن الشاحنات التي لا تستخدم الأضواء الخلفية، قائلة «إن بلاغك عن الشاحنات التي ليس لديها إضاءات خلفية، يسهم في حماية الأرواح بإذن الله».

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