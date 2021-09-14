شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الحسابات الرسمية على مواقع التواصل لمجمع الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، انستغرام، سناب شات، يوتيوب@qurancomplex لتغطية شاملة ومستمرة .

وبين الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أ.طلال بن رازن الرحيلي إنَّ مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريف بالمدينة المنوَّرة اليوم يعتلي المكانة الرَّائدة والمرجعيَّة الفريدة للعناية بالقرآن الكريم طباعةً ونشراً وخدمةً لعلوم وترجمات معانيه، ورغبة في التواصل الدائم مع الجمهور.

يأتي هذا التدشين ليسلِّط الضَّوء على أهم ما يحققه المجمع من انجازات أبهجت كلَّ المسلمين، وأدخلت على نفوسهم الفرحة والسُّرور، وقربتهم من كتاب ربِّ العالمين ، والعمل الدؤوب من خلال مختلف المنصات لخدمة القرآن الكريم وعلومه، وترجمات معانيه، وحماية النص القرآني من التحريف، من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات المتقدمة في مجال الطباعة، والتسجيلات الصوتية، والنشر الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية ، والذي يتحقق بفضل الله تعالى ثمَّ بما يلقاه المجمَّع من دعم ماديٍّ ومعنويٍّ متواصل من خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السُّمو الملكي الأمير محمَّد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – وبتوجيهات مستمرَّة وإشراف مباشر من صاحب المعالي الشَّيخ الدُّكتور/ عبد اللَّطيف بن عبد العزيز آل الشّيخ وزير الشُّؤون الإسلاميَّة والدَّعوة والإرشاد المشرف العام على المجمَّع.