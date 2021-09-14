تحذير أمني عالي الخطورة بخصوص تحديث في متصفح Google Chrome

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات أمنية خطيرة في متصفح Google Chrome.

ثغرات أمنية خطيرة

وأصدرت شركة Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux؛ حيث يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، تعديل غير مصرح به.

ينصح بتحديث المتصفح

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 93.0.4577.82، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر موقعها .

وأوضحت أنه يدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة، فيما طريقة التحديث: افتح Chrome، وفي أعلى يسار الشاشة انقر على “المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome، ثم رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”، وسيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، وأخيراً انقر على إعادة التشغيل.



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