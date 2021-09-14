لقطات من العزاء.. الأميرة ريم بنت الوليد تنعى والدتها بكلمات مؤثرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر والدتها الأميرة الراحلة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-.

وقالت الأميرة ريم، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “دلال بنت سعود مرة بالعمر ما تنعاد، جعل ربي يسخرني طول حياتي إني أدعي لها، أسأل الله الكريم الحليم أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويبشرها في ليلتها هذه في قبرها بمقعدها في الجنة”.

كما نشرت صورة شقيقها الأمير خالد بن الوليد، والتي ظهر خلالها أمام قبر والدته الأميرة دلال بنت سعود. وأرفقتها بتعليق قائلة: “الله يجبر قلبك يارب”.

وأظهرت صور ولقطات متداولة عبر مواقع التواصل لقطات من عزاء الأميرة الراحلة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

بيان الديوان الملكي

يذكر أن الديوان الملكي أعلن يوم السبت الماضي، وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان أمير الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن قد أدى صلاة الميت على الفقيدة بعد عصر يوم أمس في جامع الإمام تركي بن عبد الله.

وقد أدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.



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