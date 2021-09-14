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تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً عن الأسعار التي سجلتها أمس الاثنين.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 215.81 ريال أي ما يعادل نحو 57.55 دولار، بينما سجل عيار 22 سعر 197.83 ريال أي ما يعادل نحو 52.75 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام ذهب عيار 21 إلى 188.84 ريال 50.36 دولار، فيما سجل عيار 18 مبلغ 161.86 ريال 43.16 دولار.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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