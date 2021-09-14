الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً عن الأسعار التي سجلتها أمس الاثنين.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 215.81 ريال أي ما يعادل نحو 57.55 دولار، بينما سجل عيار 22 سعر 197.83 ريال أي ما يعادل نحو 52.75 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام ذهب عيار 21 إلى 188.84 ريال 50.36 دولار، فيما سجل عيار 18 مبلغ 161.86 ريال 43.16 دولار.

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