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لقطات مؤثرة لـ الأمير خالد بن الوليد أمام قبر والدته 

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

لقطات مؤثرة لـ الأمير خالد بن الوليد أمام قبر والدته 

جلس عند قبرها للدعاء لها بعد مراسم الدفن

متابعات الخليج 365 - الرياض

ظهر الأمير خالد بن الوليد في لقطة مؤثرة أمام قبر والدته الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، التي توفيت أول من أمس، رحمها الله.

وأظهرت الصور الأمير خالد عند قبر والدته والدعاء لها بعد انتهاء مراسم الدفن في مقبرة العود.

لقطات مؤثرة لـ الأمير خالد بن الوليد أمام قبر والدته  - متابعات الخليج 365

بيان الديوان الملكي

يذكر أن الديوان الملكي أعلن يوم السبت الماضي، وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان أمير الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن قد أدى صلاة الميت على الفقيدة بعد عصر يوم أمس في جامع الإمام تركي بن عبد الله.

لقطات مؤثرة لـ الأمير خالد بن الوليد أمام قبر والدته  - متابعات الخليج 365

وقد أدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

لقطات مؤثرة لـ الأمير خالد بن الوليد أمام قبر والدته  - متابعات الخليج 365
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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