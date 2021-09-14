، استطلاع.. شركات العالم تواجه صعوبة في إيجاد الموظفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع وجود أعلى نوايا للتوظيف بأوروبا وأمريكا منذ سنوات

أظهر استطلاع لما يقرب من 45000 صاحب عمل في 43 دولة أن 69% من أصحاب العمل أفادوا بأنهم يواجهون صعوبة في شغل الأدوار، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاماً، وفقاً لمزوّد خدمات التوظيف ManpowerGroup Inc.، وفي الوقت نفسه، 15 دولة -تتركز في أوروبا وأميركا الشمالية- أبلغت عن أعلى نوايا للتوظيف منذ بدء المسح في عام 1962.

وأبلغت الشركات في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع عن توقعات توظيف أقوى لنهاية هذا العام، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.

ووفق "العربية"، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ManpowerGroup جوناس بريسينج؛ في بيان: "استمرار نقص المواهب يعني أن عديداً من الشركات يعطي الأولوية للاحتفاظ بالعاملين وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح مع استمرار التعافي الاقتصادي".

وأكّد نحو 40 % من المشاركين أنهم يقدمون التدريب وتطوير المهارات لجذب المواهب والاحتفاظ بها. وذكرت نسبة مماثلة تقديم جداول عمل مرنة، وما يقرب من ثلث الزيادة في الأجور، فيما عرض آخرون مكافآت وتمديد وقت الإجازة.

وتختلف الحوافز باختلاف القطاع، حيث من المرجّح أن تقدم شركات الخدمات المالية التدريب والتطوير ومواقع العمل المرنة، بينما غالباً ما يرفع المصنّعون الأجور أو يقدمون جداول زمنية أكثر مرونة.