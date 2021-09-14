أمانة جدة تخصِّص حسابًا على تويتر لتلقي الملاحظات والبلاغات

الرياض - محمد عبدالله - خصصت أمانة محافظة جدة، حسابا لدعم العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك لتلقي الملاحظات والبلاغات.

وذكرت الأمانة– عبر تويتر- أنه «حرصًا على تحسين جودة الخدمات، أمانة جدة تخصص حساب دعم العملاء لاستقبال الملاحظات والبلاغات».

وتابعت يسعدنا تواصلكم عبر حساب دعم العملاء: @AmanahSupport

من جهة أخرى، نفذت أمانة جدة (3646) جولة لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

كما قامت برفع (90) سيارة مهملة وتالفة، وذلك ضمن الجهود الرقابية للمحافظة على المشهد البصري وسلامة المرافق العامة لسكان محافظة جدة.

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