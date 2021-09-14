الحصيني يحذر من درجات التكييف المنخفضة خلال موسم «الصفري»

الرياض - محمد عبدالله - حذر الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، من استخدام التكييف على درجات حرارة منخفضة جدا خلال هذه الأيام خاصة في غرف الأطفال، والذي قد يسبب لهم أمراضا.

وقال الحصيني –عبر تويتر- «نحن في موسم الصفري، خفِّضوا من مؤشر التكييف، واحذروا منه، خاصة غرف الأطفال، فقد يؤذيهم ويسبب لهم أمراض الروماتيزم والتهابات الصدر».

وأشار الحصيني إلى أن الهدف من استخدام أجهزة التكييف هو تلطيف أجواء الغرف وليس تجميدها.

وحول طقس اليوم الثلاثاء، قال الحصيني إنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على منطقة جازان ومرتفعات عسير والباحة إضافة إلى الربع الخالي.

يُذكر أن موسم الصفري هو موسم الحد الفاصل بين الصيف والشتاء، ويبدأ بحسب الحسابات الفلكية عند دخول النصف الثاني من نجم سهيل.

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