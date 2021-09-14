شكرا لقرائتكم خبر عن بالارقام.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

واصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.



وظل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

ووفق "العين الإخبارية" كشف مسح على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في عدة بنوك، منها المصرف العربي الدولي، والتجاري الدولي، والمصري الخليجي.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.24 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

عدَّلت مصر بعض أحكام قواعد قيد، وشطب الأوراق المالية بالبورصة، تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة من بينها شركة العاصمة الإدارية .

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وفق بيان، على إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة،

تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس الهيئة، محمد عمران في البيان، إنَّ قواعد القيد فى البورصة المصرية قد وضعت حدَّاً أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها، ولنسبة الأسهم حرة التداول.

ولفت عمران، إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت بمنتصف الشهر الماضي، عن مخططها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال العامين المقبلين في إجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الانتعاش الكبير في البورصة المصرية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري.

وتعتزم مصر بيع حصة في الشركة الحكومية وراء مشروع عاصمتها الإدارية الجديدة، فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وارتفع متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، إلي نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.67 جنيه للشراء، و21.81 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، نحو 52 جنيه للشراء، و 52.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.06 جنيه للشراء، 52.49 جنيه للبيع، أمس.