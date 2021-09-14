استشاري عيون: التعرض لـ الشمس بدون نظارة أفضل من ارتداء المقلَّدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري في جراحة وأمراض العيون، على ضرورة عدم ارتداء نظارة شمسية مقلدة لعدم الإضرار بالعين، مبيناً أن التعرض لأشعة الشمس بدون ارتداء نظارة شمسية أفضل من ارتداء نظارة مقلدة.

وقال في لقائه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: “إن الأشخاص الذين تجبرهم طبيعة عملهم أن يعملوا تحت أشعة الشمس، يجب عليهم حماية أعينهم بنظارات أصلية والابتعاد تماماً عن المقلدة”.

مخاطر النظارة المقلدة

وأضاف حجر، أن على الشخص أن يحاول قدر الإمكان الابتعاد عن التعرض للشمس، مبيناً أن هناك أنواعاً من النظارات الشمسية أسعارها في متناول اليد.

جدير بالذكر أن مدينة الملك سعود الطبية قد أكدت أن ارتداء نظارات شمسية مقلدة، يشكل خطراً على العين يفوق مخاطر ضوء الشمس، وقد يؤدي لدمار شبكية العين وحدوث مشكلات بالنظر بالإضافة لأضرار أخرى.

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