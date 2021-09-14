الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

الحصيني: نحن في موسم الصفري خفضوا من مؤشر التكييف واحذروا منه

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، بتخفيض مؤشر التكييف هذه الأيام.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “نحن في الصفري خفضوا من مؤشر التكييف، واحذروا منه خاصة غرف الأطفال قد يؤذيهم ويسبب لهم أمراض الروماتزم والتهابات الصدر”.

وأضاف الحصيني:” الهدف من التكييف هو تلطيف أجواء الغرف وليس تجميدها”، موضحا أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء، هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.

حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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