ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الطلب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً، حيث أغلق الخام الأميركي فوق 70 دولارًا للبرميل في الساعات الماضية، للمرة الأولى منذ ما يقرب من ستة أسابيع، حيث تتجه عاصفة أخرى شديدة نحو خليج المكسيك في الولايات المتحدة، بينما لا يزال المنتجون يعانون من تداعيات إعصار آيدا.

ارتفاع العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 1.1%، فيما يقترب خام القياس العالمي برنت من 74 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن تجلب العاصفة الاستوائية نيكولاس، أمطاراً غزيرة تسبب فيضانات إلى هيوستن، وكذلك أجزاء من لويزيانا التي لا تزال تتعافى من إعصار آيدا قبل أسبوعين.

توقعات بزيادة الطلب

وتوقعت أوبك زيادة الطلب على خامها هذا العام والعام المقبل وسط تزايد استخدام الوقود العالمي واضطرابات الإنتاج من بحر الشمال إلى الولايات المتحدة. وتقوم دول أوبك حالياً بإحياء الإنتاج المتوقف بسبب الوباء.

وينتظر التجار أيضًا حصص استيراد إضافية لمصافي التكرير الخاصة في الصين، مما قد يحفز عمليات الشراء المتجددة في السوق الفعلية في الأسابيع المقبلة. ومُنحت إحدى الشركات الإذن باستيراد كمية محددة من الخام الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تحصل مصافي أخرى على حصص وشيكة.

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