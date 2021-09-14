محمد بن مسعود - الدمام - سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 293448 من ضمنها 247125 حالة تم شفاؤها، و16885 حالة وفاة. 14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 08:27 AM مصر إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. تسجل 491 إصابة جديدة في 24 ساعة مصر إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. تسجل 491 إصابة جديدة في 24 ساعة سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 293448 من ضمنها 247125 حالة تم شفاؤها، و16885 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، مصر إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. تسجل 491 إصابة جديدة في 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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