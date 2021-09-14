، تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي العلا وخيبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العلا وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.