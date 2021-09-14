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حذّر الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ من التكييف؛ مطالباً بتخفيض درجته.
وقال عبر حسابه في تويتر: نحن في الصفري خفّضوا مؤشر التكييف واحذروا منه، خاصة غرف الأطفال؛ قد يؤذيهم ويسبّب لهم أمراض الروماتيزم والتهابات الصدر.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: الهدف من التكييف هو تلطيف أجواء الغرف وليس تجميدها.
وتابع: متوقع اليوم الثلاثاء 1443/2/7هـ -إن شاء الله- أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة والربع الخالي.
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443 08:22 AM
توقّع حالة أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة والربع الخالينحن في الصفري.. "الحصيني" محذّراً: خفّضوا مؤشر التكييف خاصة في غرف الأطفال
حذّر الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ من التكييف؛ مطالباً بتخفيض درجته.
وقال عبر حسابه في تويتر: نحن في الصفري خفّضوا مؤشر التكييف واحذروا منه، خاصة غرف الأطفال؛ قد يؤذيهم ويسبّب لهم أمراض الروماتيزم والتهابات الصدر.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: الهدف من التكييف هو تلطيف أجواء الغرف وليس تجميدها.
وتابع: متوقع اليوم الثلاثاء 1443/2/7هـ -إن شاء الله- أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة والربع الخالي.
، نحن في الصفري.. "الحصيني" محذّراً: خفّضوا مؤشر التكييف خاصة في غرف الأطفال ،
المصدر : الخليج 365
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