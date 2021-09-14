شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. استشاري يوضح كوارث النظارات الشمسية المُقلدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر الدكتور سعد حجر، استشاري جراحة وأمراض العيون، من خطورة ارتداء النظارات الشمسية المقلدة.

وقال الدكتور سعد حجر، خلال برنامج "ياهلا" : "في نوعين من النظارات المقلدة، نوع منها درجة أولى بها فلاتر وتستخدم أسماء الماركات المعروفة هذه نوعًا ما تعتبر جيدة ولا تؤثر كثيرا".

وتابع: "لكن المشكلة في النظارات الرخيصة التي لا يوجد بها فلاتر، لأن الهدف من النظارة أن تقي العين من الأشعة فوق البنفسجية".

وأشار إلى أنه من أبرز الأمراض التي قد تسببها النظارات المقلدة زيادة المياه البيضاء على العين، ناصحًا الأشخاص الذين تجبرهم طبيعة عملهم على العمل تحت أشعة الشمس بحماية أعينهم بنظارات أصلية والابتعاد عن المقلدة.