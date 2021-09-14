شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: خفضوا من مؤشر التكييف واحذروا منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نصح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، بتخفيض مؤشر التكييف هذه الأيام.

وقال الحصيني: "نحن في الصفري خفضوا من مؤشر التكييف، واحذروا منه خاصة غرف الأطفال قد يؤذيهم ويسبب لهم أمراض الروماتزم والتهابات الصدر".

وتابع:" الهدف من التكييف هو تلطيف أجواء الغرف وليس تجميدها"، موضحا أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء، هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة.