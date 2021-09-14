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الحصيني: خفضوا من مؤشر التكييف واحذروا منه

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نصح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، بتخفيض مؤشر التكييف هذه الأيام.

وقال الحصيني: "نحن في الصفري خفضوا من مؤشر التكييف، واحذروا منه خاصة غرف الأطفال قد يؤذيهم ويسبب لهم أمراض الروماتزم والتهابات الصدر".

وتابع:" الهدف من التكييف هو تلطيف أجواء الغرف وليس تجميدها"، موضحا أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء، هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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