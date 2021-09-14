شكرا لمتابعة خبر عن صورة..لحظة جلوس الأمير خالد بن الوليد أمام قبر والدته بعد انتهاء مراسم الدفن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ظهر الأمير خالد بن الوليد بن طلال، في لقطة مؤثرة أمام قبر والدته الأميرة دلال بنت سعود -رحمها الله-.

والتٌقطت الصورة أثناء جلوس الأمير خالد أمام قبر والدته، والدعاء لها بعد انتهاء مراسم الدفن في مقبرة العود.

وكان أمير الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن قد أدى صلاة الميت على الفقيدة بعد عصر الأثنين، في جامع الإمام تركي بن عبد الله.

يذكر أن الأميرة ريم بنت الوليد أعلنت السبت، وفاة والدتها الأميرة دلال، سائلة الله لها المغفرة والرحمة.

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