الجوازات تدعو 3 فئات من القادمين إلى المملكة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

الرياض - محمد عبدالله - دعت المديرية العامة للجوازات، القادمين إلى المملكة من غير المواطنين، من المحصنين وغير المحصنين، إلى تسجيل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلكترونيًا، وذلك للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: « ندعو جميع القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين من المحصّنين وغير المحصّنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا، من خلال الرابط، اضغط هنا».

وجاءت الفئات التي حددتها الجوازات لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا كالآتي:

مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

حاملو التأشيرات الجديدة بأنواعها.

المقيمون ومرافقوهم.

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