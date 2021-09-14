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الجوازات تدعو 3 فئات من القادمين إلى المملكة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

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الرياض - محمد عبدالله - دعت المديرية العامة للجوازات، القادمين إلى المملكة من غير المواطنين، من المحصنين وغير المحصنين، إلى تسجيل اللقاحات المضادة لفيروس إلكترونيًا، وذلك للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: « ندعو جميع القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين من المحصّنين وغير المحصّنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا، من خلال الرابط، اضغط هنا».

وجاءت الفئات التي حددتها الجوازات لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا كالآتي:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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