قنصلية المملكة بـ«هيوستن» الأمريكية توجِّه تحذيرًا للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية

الرياض - محمد عبدالله - وجَّهت قنصلية المملكة العربية السعودية بولاية هيوستن الأمريكية، تحذيرًا للمواطنين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال الحساب الرسمي للقنصلية بهيوستن على موقع «تويتر»: «بناءً على التحذيرات الصادرة من الأرصاد الجوية فإنّ القنصلية العامة في هيوستن تُنوّه بأنها ستكون مغلقة الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021م نظرًا لسوء الأحوال الجوية».

وأضاف: «حالة الطوارئ نرجو الاتصال على هواتف الطوارئ التالية: 281-889-0570،281-917-8658، 281-917-8305».

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