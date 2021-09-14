أمين الطائف يتفاعل مع «عاجل» ويوجه بزيادة فرق مكافحة الكلاب الضالة حفاظًا على الأرواح

الرياض - محمد عبدالله - وجه أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، بزيادة عدد فرق مكافحة الكلاب الضالة (العقورة) بالمواقع السياحية وأحياء المحافظة، وسرعة معالجة البلاغات الواردة حول هذا الشأن حفاظاً على أرواح الأهالي والأطفال، ومنع تكاثر هذه الحيوانات بما يسهم في السيطرة عليها ونقلها خارج النطاقات العمرانية.

ويأتي هذا التوجيه والتفاعل ما نشرته «عاجل» مساء أمس، تحت عنوان «إنقاذ كفيف من براثن الكلاب الضالة بالهدا بمحافظة الطائف.. وأحد منقذيه يكشف لـ«عاجل» التفاصيل».

فيما أهابت أمانة الطائف بالأهالي والسياح عدم ترك بقايا الأطعمة بالحدائق العامة والمواقع السياحية حتى لا تجذب هذه الحيوانات الضالة من أطراف المدينة إلى داخلها.

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إنقاذ كفيف من براثن الكلاب الضالة بالهدا بمحافظة الطائف.. وأحد منقذيه يكشف لـ«عاجل» التفاصيل