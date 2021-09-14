السعودية | البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي يأمل لقاء ولي العهد السعودي

شكرا لقرائتكم البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي يأمل لقاء ولي العهد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الإثنين أنّ وزير الدفاع لويد أوستن الذي ألغى الأسبوع الماضي زيارة كانت مقرّرة إلى السعودية، "يأمل" لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي إنّ زيارة أوستن إلى السعودية "لم تحدث لأسباب تتعلق بالجدول الزمني للجانب السعودي"، مشيراً إلى أنّ الزيارة تمّ أساساً الترتيب لها على عجل، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

مادة اعلانية

كما أضاف "كنّا نأمل خصوصاً، خلال هذه الزيارة، لقاء وليّ العهد. فهو وزير الدفاع السعودي ونحن لدينا شراكة دفاعية قوية مع السعودية".

"نأمل في إعادة الجدولة"

وتابع جون كيربي قائلاً "نأمل في إعادة جدولة الزيارة"، مشدّداً على أنّها "أرجئت ولم تلغَ".

يشار إلى أن أوستن زار الأسبوع الماضي منطقة الخليج لشكر حلفاء الولايات المتّحدة على الدعم الذي قدّموه للجسر الجوي الضخم الذي أقامته واشنطن بعد سقوط الحكومة الأفغانية واستيلاء طالبان على السلطة في كابل في آب/أغسطس.

كما شملت جولة الوزير الأميركي الخليجية كلاً من قطر والبحرين والكويت، وكانت تتضمّن محطة في السعودية لكنّ هذه الزيارة أرجئت في اللحظات الأخيرة إلى أجل غير مسمّى.