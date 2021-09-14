شكرا لمتابعة خبر عن مقيم يتحرش بابن أخيه علنًا ومطالب بالقبض عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثار مقيم بالمملكة جدلا واسعا في الساعات الماضية، بعد نشره مقطع فيديو يوثق تحرشه جسديًا بابن أخيه.

وظهر المقيم في المقطع يقوم بلمس أجزاء حساسة بجسد ابن أخيه وهو طفل يبدو في الثالثة من عمره، فيما يقف الطفل مبتسمًا غير مدركًا للأمر.

وبعد الهجوم عليه بسبب تصرفه غير اللائق، علق المتحرش على الانتقادات الموجهة إليه ساخرا بقوله: "ولد اخوي وابوه شايف وراضي".

وطالب متداولو المقطع الجهات المختصة بالقبض على المتحرش ومحاسبته.