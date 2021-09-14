شكرا لمتابعة خبر عن ريم بنت الوليد تواسي شقيقها الأمير خالد: "الله يجبر قلبك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشرت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال، اليوم الثلاثاء، صورة شقيقها الأمير خالد بن الوليد، والتي ظهر خلالها جالسا أمام قبر والدته الأميرة دلال بنت سعود -رحمها الله-.

وعلقت الأميرة ريم بنت الوليد على صورة شقيقها التي لاقت تداولا واسعا بقولها: "الله يجبرك قلبك يارب".

وفي رثاء والدتها، قالت الأميرة ريم: "دلال بنت سعود مرة بالعمر ما تنعاد، جعل ربي يسخرني طول حياتي إني أدعي لها، اسأل الله الكريم الحليم ان يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويبشرها في ليلتها هذه في قبرها بمقعدها في الجنة".

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