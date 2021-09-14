شكرا لمتابعة خبر عن الكويت تدعو إلى التحرك الفوري لوقف هجمات الحوثي ضد المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى):

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وأكد في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت وقوف البلاد مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة والتحرك الفوري والجاد لوقف تلك الممارسات العدوانية الإرهابية ضد أمن المملكة.