شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فتاة تلصق قطعة دجاج في كتفها ليتم تطعيمها باللقاح بدلا من جسمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، فتاة تضع قطعة دجاج في كتفها ليتم تطعيم الدجاجة باللقاح بدلًا من جسمها.

وبدا في الفيديو المتداول، ممارس صحي يمسك قطعة دجاجة وجدها على كتف فتاة أثناء إعطائها لقاح كورونا، حيث وضعت مكياج على قطعة الدجاج كي يكون مثل لون جسمها.

وأثار الفيديو، موجة من السخرية بين متداوليه الذي عبروا عن استغرابهم من التصرف الغريب للفتاة أثناء توجهها لأحد مراكز اللقاحات لتلقي الجرعة الخاصة بها.