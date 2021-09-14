انقلاب مركبة وقائدها يطير في الهواء.. حادث مروّع ينهي حياة طالب بجدة

الرياض - محمد عبدالله - توفي صباح أمس الاثنين طالب سعودي (22 عامًا)، بمحافظة جدة، إثر حادث مروّع وقع بالطريق المحاذي لطريق مكة- جدة السريع، وبالقرب من مبنى الكلية التقنية، بعد انحراف سيارته في منعطف خطر، ما تسبب في خروجه من السيارة التي انقلبت أكثر من مرة وطيرانه بعيدًا عنها لأكثر من 5 أمتار وارتطامه بالرصيف .

وعلمت "عاجل" بأنَّ الحادث وقع في حدود الساعة 10 ونصف صباحًا، وبأشرته فرقتا إسعاف من جمعية الهلال الأحمر السعودي، والتي وجدت الشاب متوفى بالموقع، وحضرت كافة الجهات الأمنية المختصة وفرق المرور، من أجل تحديد ومعرفة أسباب الحادث الأليم.

وكشفت المصادر بأنَّ الحادث تصادف وقت وقوعه أثناء قيام أحد طلاب الكلية بالتصوير أثناء سيره بالطريق المحاذي لطريق مكة جدة السريع، ووثقت عدسة جوّاله الطالب الحادث وتفاصيله المروعة، حيث انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكَّد عدد من طلاب الكلية لـ"عاجل" بأن هذا الموقع وقع فيه أكثر من حادث مروع، ويعود السبب- حسب قولهم- إلي وجود منعطف خطر أثناء النزول من المنحدر، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حلول لهذا الموقع؛ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث .