«البنتاجون» عن تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمملكة: «جاء من الجانب السعودي»

الرياض - محمد عبدالله - أكَّد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، أنَّ سبب تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى السعودية جاء من قِبَل الجانب السعودي. مشددًا على أنَّ السعودية دولة حليفة، والشريك الأساسي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال «كيربي» خلال مؤتمر صحفي من مقر «البنتاجون»: إنَّ وزير الدفاع الأمريكي كان يأمل في لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. مشيرًا إلى أن الزيارة تأجَّلت، ولم تُلغَ إلى الأبد.

يأتي هذا في وقت حاول فيه أعداء المملكة من مرتزقة ومشرّدين استغلال خبر إلغاء زيارة وزير دفاع امريكا للسعودية للانتقاص من شأن المملكة قبل أن يخرج المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ليعلن صراحةً أنَّ السعودية هي من أجَّلت اللقاء.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت عن إرجاء زيارة وزير الدفاع لويد أوستن إلى السعودية، التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي، ضمن جولته بالمنطقة.