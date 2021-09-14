أخبار السعودية اليوم.. التحالف يقصف ميليشيات الحوثي بمأرب.. والسجن 233 سنة بحق 24 متهمًا في قضية غسيل أموال

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الاثنين، حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية عن آمال المملكة في استقرار الأوضاع بأفغانستان في أسرع وقت وجدَّدت وقوفها مع الشعب الأفغاني في خياراته وسيادته، فيما أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية عن قصفت مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية وكبَّدتها خسائر فادحة غربي محافظة مأرب، وإلى التفاصيل:

المملكة تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

أعربت المملكة العربية السعودية عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان في أسرع وقت، مجددة وقوفها مع الشعب الأفغاني في خياراته والمحافظة على سيادته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعم الإسهامات البناءة التي تقود البلاد نحو تحقيق التنمية والرفاه للشعب الأفغاني الشقيق، بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

التحالف يقصف ميليشيات الحوثي في مأرب

قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية وكبدتها خسائر فادحة غربي محافظة مأرب، فيما كشف الجيش اليمني أنَّ قواته أعدت أكمنة محكمة لمجموعات من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة مأرب.

تحديثات مرتقبة لمخالفات المرور

كشفت مصادر اليوم الاثنين، عن تغييرات ستشهدها سياسة المخالفات المرورية وآلية استخلاصها من المخالفين في جميع مناطق المملكة، وأفادت بأن من أبرز تلك التغييرات اعتماد نظام تنفيذ جديد سيطبق ضد المخالف يلزمه بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محددة، وأوضحت أنه في حال عدم سداد المخالف قيمة المخالفة ستتم إحالته إلى المحكمة لإلزامه بالسداد، كما هو معمول به في العديد من دول العالم.

رفع إسناد تدريس البنين بالطفولة المبكرة

رفعت وزارة التعليم خلال العام الدراسي الجديد نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات إلى 45 بالمئة؛ لتشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة، واشتملت عملية التوسّع في مرحلة الطفولة المبكرة لعام 1443هـ على زيادة الفصول لاستيعاب الطلاب والطالبات، حيث بلغ عدد الأطفال المقبولين في الروضات (حكومي – أهلي – أجنبي) 300.329 طفلاً بإجمالي 16.926 فصلاً في مرحلة رياض الأطفال.

توزيع 110 حقائب مدرسية ببريدة

أنهى الزاد الخيري التابع لجمعية البر الخيرية ببريدة، توزيع حقائب مدرسية على الأسر المقيدة في كشوفات الجمعية؛ وذلك بالتعاون مع صندوق موظفي سابك الخيري، وبيَّن المشرف العام على الزاد الخيري المهندس عثمان البشر لـ"عاجل"، أن الجمعية تسلمت 110 حقائب موزعة على المراحل الدراسية الثلاث.

محامٍ يعدد آلية إثبات التحرش والعقوبات

قال المحامي سلطان العنزي، إنَّ عقوبة التحرش تتراوح بين السجن سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة (من ألف إلى 100 ألف ريال)، والتشهير في حال العودة (تكرار الجريمة)، ويجوز للمحكمة الجميع بين عقوبتين أو ثلاث، مضيفًا أن إثبات التحرش يقوم على «الإثبات الحر» ويشمل: «الشهود (شاهد وكاميرا أو شاهدين)، التصوير، الكاميرات الموجودة بالمحال».

السجن مدة 233 سنة بحق 24 متهما

قال متحدث النيابة العامة، في قضية غسل أموال لمبلغ ١٧ مليار ريال، أن التحقيقات النيابة انتهت بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهما، وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحولة والبالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية.

حقيقة فيديو اصطياد «وعل»

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون باستعراض كائن فطري (وعل) مصيد، وبالبحث والتدقيق عبر الإنترنت تبين أن المقطع المتداول يعود إلى عام 2017م، وتم تصويره خارج المملكة.

7 مخاطر متعلقة بمنتجات تبييض البشرة

نبَّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى ضرورة الاختيار والاستعمال الصحيح لمنتجات تبييض البشرة؛ لتفادي ظهور الأعراض الجانبية التي تؤذي البشرة، موضحة من خلال فيديو توعوي بمقطع تويتر لـ«عبير الناصر» أخصائي أول رقابة، أن بعض المنتجات المغشوشة بالأسواق تحتوي على مواد محظورة في منتجات التجميل مثل الكورتيزون، والتي قد تؤدي لمخاطر صحية.

«الأرصاد»: 15 مدينة «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، تسجيل 15 مدينة في المملكة، الأعلى حرارة اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم هي المدينة المنورة التي سجلت 42 درجة مئوية، الدمام 41.6 درجة مئوية، الأحساء 41 درجة مئوية، الخرج والقصيم 40 درجة مئوية، كما سجلت القيصومة وحفر الباطن 39 درجة مئوية، الرياض 39.5 درجة مئوية، شرورة وبيشة ورفحاء 38 درجة مئوية، ينبع والعلا 37 درجة مئوية، عرعر 36 درجة مئوية، سكاكا 35 درجة مئوية.

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