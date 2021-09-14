شكرا لقرائتكم خبر عن «حاسبات ومعلومات» جامعة الأميرة نورة تدشن معمل التقنيات الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معمل التقنيات الحديثة التابع لمركز أبحاث الكلية، بهدف خدمة الأبحاث التقنية، وتضمن الافتتاح عرضا تقديميا عن المعمل وأهميته في تطور الجانب البحثي في الكلية والجامعة، واستعراضا لأبرز الأجهزة التقنية المزودة به ومنها الروبوت NAO، وطريقة تفاعله مع البشر، كما أتيحت الفرصة للحاضرات لخوض تجربة فعلية لاستخدام أجهزة محاكاة الواقع الافتراضي VR، وأخيرا قدم شرح لآلية عمل الطابعة الثلاثية الأبعاد وأجهزة الصوتيات الحديثة، بالإضافة إلى لوحة Digital Art.

وجهز المعمل بأحدث إمكانات التقنية ووسائل محاكاة الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى خوادم عالية السرعة، وركن مخصص للعصف الذهني والنقاش البحثي Research discussion and brain storming.

ويأتي افتتاح معمل التقنيات الحديثة من منطلق إيمان جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بأهمية البحث ودور المراكز البحثية في إثرائه، وتشجيعا لمنسوبات الجامعة وطالباتها على المشاركة في مجالات البحث الحديثة، ورفع كفاءة وجودة الأبحاث التقنية المتعلقة بمجال الروبوتات الذكية وتفاعلها مع البشر، تعليم الآلة، والواقع الافتراضي ومحاكاته، والتقنيات الصوتية والرسومات الرقمية وغيرها.