شكرا لقرائتكم خبر عن تقدير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلم مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مشعل القرشي، شهادة تقدير من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي تقديرا لأدائه المتميز، مبروك.
محمد يوسف
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