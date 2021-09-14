شكرا لقرائتكم خبر عن أول رحلة ترفيهية لمستفيدات «تأهيل الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالأحساء، ممثلا في قسم البرامج والأنشطة، أول رحلة ترفيهية ترويحية للمستفيدات المدركات من ذوات الإعاقة، من بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا مع مراعاة الاحترازات الوقائية.

ويعد الترفيه أو الترويح عن النفس من الأمور الضرورية التي يحتاجها المرء في حياته، وخاصة لهذه الفئة، بهدف إدخال السعادة والسرور على النفس والتخفيف من التوتر، وبالتالي تحقيق التوازن العقلي والنفسي والبدني.

واستمتعت المستفيدات باللعب وخاصة في الألعاب الإلكترونية، مثل: رمي الكرة وصيد الألعاب، وممارسة هذا النوع من اللعب له فائدة في تقوية التآزر البصري، واختتمت الرحلة بتناول الأيس كريم في أجواء من البهجة والسرور.

ويسعى قسم البرامج والأنشطة إلى تنوع الأنشطة والبرامج المقدمة للمستفيدات، وذلك بمتابعة وإشراف مدير القسم النسائي عبير بنت حمد الحمد، التي أكدت أهمية تطوير الأنشطة التي تنمي مهارات المستفيدات وتؤهلهن للخروج إلى المجتمع الخارجي.