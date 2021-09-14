شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. «الهلال الأحمر» يدرب منسوبي «سبل» على الإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع مؤسسة البريد السعودي «سبل» بالمنطقة الشرقية، أمس، فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية 2021، والتي فعّلت على مدى يومين وشملت معرضًا توعويًا تثقيفيًا، ودورة تدريبية على الإسعافات الأولية في المجمع البريدي بالدمام، بمشاركة عدد من إدارات فرع الهيئة بالمنطقة «الاتصال المؤسسي والتدريب والتطوع».

حافلة المعرض

وتخلل الفعاليات المقامة عرض لحافلة المعرض التثقيفي وما تحتويه من نموذج لغرفة العمليات وكابينة مركبات الإسعاف والدمى التدريبية والأجهزة الطبية الحديثة المستخدمة في العمل الإنساني الإسعافي، واستمع زوار الحافلة إلى شرح شامل عن آلية عمل هيئة الهلال الأحمر السعودي، وكيفية الإبلاغ عن الحالات الإسعافية لغرف العمليات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية 997، وتطبيق «اسعفني» للبلاغات الإسعافية، وكيفية التعامل مع جميع الحالات الإسعافية الطارئة والإجابة عن تساؤلات واستفسارات الزوار وتوعيتهم حول العمل الإسعافي.

توعية الزواروشمل المعرض أيضًا توعية الزوار بمخاطر التجمهر وإعاقة سيارات الإسعاف عن مباشرة عملها الإنساني وأداء مهامها الإسعافية، بالإضافة إلى تقديم شرح لمختلف الحالات الإسعافية، وكيفية التعامل مع الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية وحالات الدهس والانقلاب والحالات المرضية، وطريقة تقديم الإسعافات الأولية للحالات الإسعافية من الحروق والغصة وغيرها، وأيضا التعريف بالخدمات الإنسانية التي تقدمها الهيئة والبرامج التطوعية والتدريبية فيها.

دورة تدريبيةوشملت الفعاليات أيضا إقامة دورة تدريبية لموظفي وموظفات البريد السعودي «سبل» امتدت ليومين، من خلال برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، وتخلل الدورة شرح نظري وعملي على مختلف الحالات الإسعافية لتأهيل المتدربين والمتدربات على تقديم الخدمة الطبية الإسعافية عند مواجهتهم أي حالة طارئة، وأسهمت إدارة التطوع بالشرقية في إقامة نقاط الفرز البصري والتباعد لموظفي البريد والمراجعين، للتأكد من سلامتهم وحمايتهم من فيروس كورونا عبر فريق من متطوعي ومتطوعات الهيئة.

استمرار التعاونوقدّم فرع الهيئة بالشرقية شكره وتقديره للبريد السعودي «سبل» بالمنطقة الشرقية على تعاونه في استضافة الفعاليات واهتمامه بنشر ثقافة العمل الإسعافي لدى منسوبيه، وتمنى الطرفان استمرار هذا التعاون والتنسيق المستمر في إقامة المزيد من الفعاليات والأنشطة المهمة، لنشر ثقافة الإسعافات الأولية الضرورية لإنقاذ حياة أفراد المجتمع وتفادي أي مضاعفات.