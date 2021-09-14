شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لإنشاء مصنع لأبراج توليد الطاقة من الرياح في ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة الملكية بينبع، أمس، اتفاقية استثمارية مع إحدى الشركات الوطنية للصناعات الحديدية، بقيمة استثمارية بلغت 145 مليون ريال، وذلك لإقامة مصنع لإنتاج أبراج توليد الطاقة من الرياح، إذ تعد هذه الصناعة إضافة نوعية لمدينة ينبع الصناعية، ومن المتوقع أن يبدأ المصنع في الإنتاج التجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2023، وأن يوفر 145 فرصة عمل جديدة.

يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة الملكية في تنويع الاستثمار بمدينة ينبع الصناعية بما يحقق رؤية المملكة 2030.