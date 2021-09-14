شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السوداني يستقبل وزير البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك بمكتبه أمس، رئيس وفد المملكة المشارك في ملتقى الاستثمار السعودي السوداني وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر.

وأعرب رئيس الوزراء السوداني خلال اللقاء عن شكره لحكومة المملكة؛ لدعوة السودان للمشاركة في منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في أكتوبر القادم بالرياض، واستعرض اللقاء العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة في المجالات كافة خاصة في مجالات الاستثمار والتعاون الإقليمي.