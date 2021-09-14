شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية ولي العهد.. وزير الحرس الوطني يفتتح اليوم «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021»، التي ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية «كيمارك» بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني افتراضيا، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وتستمر حتى 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من رواد وقادة الشركات التقنية الحيوية على المستوى الدولي.

تقنية حيوية

وأوضح مدير البنك الحيوي السعودي د. صالح الأحيدب، أن التقنية الحيوية التي سيتناولها أكثر من 50 متحدثا عالميا هي استخدام كائنات حية، وفي الغالب تكون بكتيريا أو فيروسات ومواد حيوية، لصناعة منتجات هدفها منفعة الإنسان، مستشهدا ببعض الأمثلة الشهيرة، منها التلوث البيئي الذي وقع في خليج المكسيك عندما وقع أكبر تسرب للبترول في التاريخ ونتج عنه تلوث كبير، فكان أحد الحلول هو استخدام نوع من أنواع البكتيريا من طبيعتها أنها تتغذى على الزيوت وتقوم بتفكيكها وتحليلها لمواد غير ضارة للبيئة، وهذه بالطبع تقنية جديدة بالنسبة للتقنيات الأخرى، لكن في المستقبل القريب قد تطبق في حالات أخرى، مشيرا إلى أن هذه أشياء طبقت في الزراعة باستخدام تقنية اسمها التعديل الجيني وإخراج ما يسمى «الجينيتك» وهو نظام ينتج محاصيل مقاومة للأمراض والجفاف والمياه المالحة والحشرات، ويكون له مردود اقتصادي وزيادة في الإنتاج وتقليل استخدام المبيدات الحشرية.

9 محاور

وأوضح أن القمة تقوم على 9 محاور من بينها: التحديات وفرص التقنية الحيوية في المملكة، وأفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية للتقنية الحيوية، والدراسات السريرية في مجال التقنية الحيوية، وتطوير وصناعة العلاجات الحيوية، وصناعات اللقاحات، بمشاركة أكثر من 50 شخصا من الباحثين والرواد في مجال التقنية في الصناعة وشركات الأدوية.

مدينة مختصة

وأكد أهمية مخرجات المؤتمر التي ستسهم في إنشاء مدينة مختصة بالتقنية الحيوية بالرياض، حيث تعمل المملكة على توطين الصناعة، وهذه صناعة في المستقبل سيكون لها عائد اقتصادي وزيادة في عدد الوظائف، والأهم هو الأمن الدوائي الذي اتضح لنا خلال جائحة كورونا وحاجة الدول في مضاعفة تصنيع الأدوية لكي تحفظ مجتمعاتها.