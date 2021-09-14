شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 76 مسؤولا لـ «احترام الملكية الفكرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إتمام مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية للجهات الحكومية في دفعتها الأولى، حيث اعتمد 76 مسؤول احترام ملكية فكرية بعد اجتيازهم للبرنامج التأهيلي الذي اشتمل على عدد من ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز احترام الملكية الفكرية في جميع الجهات الحكومية، من خلال تمكين وتدريب وتأهيل مسؤول من كل جهة، إضافة إلى تفعيل شراكة مستمرة بين الملكية الفكرية والقطاع العام، إذ يجري من خلال هذه المبادرة رفع الامتثال بالأنظمة والقوانين، وإعداد السياسات الخاصة بالملكية الفكرية، ورفع الوعي حولها، بالإضافة إلى إدارة وحماية مصالح الجهات الحكومية المتعلقة بأصول الملكية الفكرية.

وأكد الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية د. عبدالعزيز بن محمد السويلم، سعيهم من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال تفعيل التفتيش الذاتي للجهات الحكومية، من قبل مسؤول الاحترام الممثل للجهة، والعمل على تنمية الشراكات بين الهيئة والقطاعات الحكومية ورفع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية على مستوى الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، مشددا على أهمية رعاية وإدارة أصول الملكية الفكرية للجهات الحكومية بشكل عام، وفي الجهات العلمية والبحثية والجهات المستهدفة بالتخصيص بشكل خاض، واختتم حديثه بشكر كل الجهات التي تفاعلت مع هذه المبادرة الوطنية.

الجدير بالذكر، أن مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية تعد نموذجا نوعيا تفردت به المملكة في مجال الملكية الفكرية وحمايتها، وستنطلق المبادرة في دفعتها الثانية يوم الأحد 14 نوفمبر القادم.