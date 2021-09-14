شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الغذاء والدواء» يلتقي سفير سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د. هشام بن سعد الجضعي، أمس، في مكتبه بمقر الهيئة، صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، والتي تضمنت السبل التي وضعتها الهيئة لتيسير دخول المواد الغذائية العمانية من السلطنة إلى المملكة، كما استعرض اللقاء الجهود والأنشطة المنعقدة في السابق بين الجانبين، والاتفاق على تكثيف التواصل بينهما فيما يخدم تعزيز التبادل التجاري بين المملكة والسلطنة.