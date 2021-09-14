شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة 24 مواطنا ومقيما بغسل 17 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكما يقضي بإدانة 24 متهما ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلا عصابيا منظما لغسل أموال قاربت 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما. وقضت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مددا مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين -بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، وإلزامهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة. كما أدانت المحكمة عددا منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة والرشوة.