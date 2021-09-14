شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 630 ألف لتر مياه لخزانات الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2021، ضخ 315,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 315,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتوزيع 800 حقيبة للنظافة الشخصية، وتنفيذ 33 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وحملة نظافة واحدة للمخيمات، إلى جانب تنفيذ الصيانة الدورية لـ 16 خزانا وقواعدها، وصيانة 22 حماما من الحمامات الطارئة، استفاد منها 8,400 فرد.