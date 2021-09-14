شكرا لقرائتكم خبر عن 85 نشاطا لتأهيل الأطفال المجندين بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في محافظة مأرب، بنسخته الثانية في المرحلة الثالثة عشرة بالدفعة الثالثة خلال المدة من 28 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2021م. وقُدمت 6 أنشطة في مجال الدعم النفسي، و6 أنشطة في عيادة الإرشاد النفسي، وتنفيذ 5 أنشطة في مجال التأهيل الاجتماعي، كما نُفذ 33 نشاطا في مجال التأهيل الرياضي، و12 نشاطا في مجال التأهيل الثقافي، و23 حصة دراسية في مجال الاستلحاق التعليمي، وكشف الطبيب المعالج على 11 حالة. كما واصل نشاط التمكين المهني والاقتصادي تدريب أولياء أمور الأطفال في مجال الخياطة وصيانة الهاتف المحمول. ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع النوعية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق، وذلك لإعادة تأهيل الأطفال التي جندتهم ميليشيات الحوثي.