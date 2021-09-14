شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون ريال من المملكة لتوفير اللقاحات في البلدان الأقل نموا والان نبدء بالتفاصيل
التضامن الإسلامي
وأكد الأمين العام للمنظمة د. يوسف العثيمين، خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة بمقرها بمحافظة جدة، أمس، أن هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها من أجل تعزيز التضامن الإسلامي ونصرة قضايا العالم الإسلامي، وتعزيز دورها وتقوية حضورها على الساحة الدولية وتطوير العمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم لما فيه خير الأمة الإسلامية.
تبرع سخي
وقال: إن الأمانة العامة للمنظمة تقدر التبرع السخي من قبل المملكة، الذي يعد الاستجابة الأولى لنداء المنظمة لتوفير اللقاحات للدول الأقل نموا. ورفع العثيمين الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما قدماه من دعم واستجابة سريعة للنداء الذي وجهته المنظمة لدعم مبادرتها، كما شكر الدول الأعضاء التي قدمت لقاحات ضد فيروس كورنا المستجد بشكل ثنائي للدول الأكثر احتياجا.
حضر المؤتمر مندوب المملكة الدائم لدى المنظمة د.صالح السحيباني، ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في جدة د.عبد الله محمد الزهراني.