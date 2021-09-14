شكرا لقرائتكم خبر عن 600 طالب يخوضون تصفيات مسابقتي القرآن الكريم والسنة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشّن مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبد الكريم عن بعد، أمس، المرحلة الختامية للتصفيات النهائية لمسابقتي وزارة التعليم السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم «أقرأ وارتق»، والسنة النبوية «وما ينطق عن الهوى» التي تستمر لمدة 5 أيام. ويشارك في تصفيات المسابقة التي يستضيفها تعليم المنطقة 606 طلاب وطالبات من جميع مناطق المملكة يمثّلون مدارس التعليم العام والأهلي والعالمي والأجنبي والمدارس السعودية في الخارج، كما يشارك 61 محكماً ومحكمة من المختصين والمختصات في تحكيم أداء المتسابقين والمتسابقات المشاركين، وفق معايير موضوعية ومحددة تضمنها إطار المسابقة. وتأتي المسابقة ضمن جهود العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتهدف إلى ربط الأبناء من الطلاب والطالبات بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية، وتعزيزاً لروح الاعتدال ومفاهيم الوسطية في الفكر والسلوك، وإذكاء روح التنافس البنّاء. وتضمّ كل مسابقة عدة فروع ومسارات تنفّذ على عدة مراحل، يتم فرز وتحكيم المتسابقين والمتسابقات فيها إلكترونياً تطبيقاً للإجراءات الصحية الوقائية، وصولاً للمرحلة الختامية وإعلان النتائج على مستوى المملكة.